Команда Natus Vincere Junior завершила участие в турнире WePlay Academy League Season 1 по CS:GO

Команда Fnatic Rising обыграла NAVI Junior и прошла в плей-офф WePlay Academy League Season 1 по CS:GO.
Завершился этап Gauntlet турнира WePlay Academy League Season 1 по CS:GO для молодежных составов популярных киберспортивных клубов. Украинский коллектив Natus Vincere Junior проиграл в решающем матче Fnatic Rising и потерял шанс пройти в плей-офф события.
Общий призовой фонд турнира – $100 тыс. За восьмое место состав FURIA Academy получил $1 тыс., Astralis Talent заработал $2 тыс. за седьмое, а VP.Prodigy – $3 тыс. за шестое. Игрокам NAVI Junior досталось $6 тыс. за пятое место.
Команда Fnatic Rising присоединится к mouz NXT, Young Ninjas и BIG Academy, которые прошли на LAN-стадию состязания по итогам группового этапа. Плей-офф состоится 27–29 августа на территории WePlay Esports Arena Kyiv.
Распределение призового фонда среди участников плей-офф:
- 1-е место – $45 тыс.
- 2-е место – $20 тыс.
- 3-е место – $15 тыс.
- 4-е место – $8 тыс.