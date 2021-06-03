Команда Natus Vincere по Dota 2 покинула топ-20 рейтинга от ESL

Коллектив NAVI опустился на 21 позицию в рейтинге лучших мировых команд по Dota 2 от ESL.

В обновленном рейтинге лучших мировых команд по Dota 2 от турнирного оператора ESL состав украинского клуба Natus Vincere потерял три позиции и сместился на 21 место.

В топ-20 осталось лишь два восточноевропейских коллектива – Virtus.pro и Team Spirit, но и они опустились ниже. Virtus.pro потерял два места и оказался на седьмом, а Team Spirit сменил 13 место на 14.

Напомним, что команды Virtus.pro и Team Spirit заработали слоты на втором Major-турнире года по Dota 2, в отличие от Natus Vincere. Они выступят на киевском WePlay AniMajor 2021. Team Spirit начнет свой путь с групповой стадии, а Virtus.pro – с плей-офф.

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2-3 июня в рамках WePlay AniMajor 2021 проходит стадия Wild Card. На ней восточноевропейский регион представляет коллектив AS Monaco Gambit. В рейтинге от ESL он разместился на 26 месте.

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