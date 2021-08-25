Команда с украинскими игроками вышла в плей‑офф ESL One Fall 2021 по Dota 2

Команда с украинскими игроками вышла в плей‑офф ESL One Fall 2021 по Dota 2

Определились участники этапа плей‑офф на ESL One Fall 2021 по Dota 2.

24 августа завершился групповой этап турнира ESL One Fall 2021 по Dota 2. Уже известны все участники плей-офф и их распределение на первые матчи. Коллектив Team Spirit, за который выступают украинцы Илья "yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков, выступит в нижней сетке.

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По итогам группы А в верхнюю сетку плей-офф попали Virtus.pro и Tundra Esports. Их противниками в первых матчах станут лидеры группы B – PSG.LGD и beastcoast. Российские и китайские игроки встретятся 26 августа в 21:00. Матч второй пары стартует 27 августа в 15:00.

В нижней сетке Team Spirit встретится с Team Empire 26 августа в 18:00. 27 августа в 18:00 в нижней сетке начнется матч между T1 и Alliance.

ESL One Fall 2021 проходит 21–29 августа. Его призовой фонд составляет $400 тыс.

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