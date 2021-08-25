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Команда с украинскими игроками вышла в плей‑офф ESL One Fall 2021 по Dota 2

Команда с украинскими игроками вышла в плей‑офф ESL One Fall 2021 по Dota 2

WePlay Holding

Определились участники этапа плей‑офф на ESL One Fall 2021 по Dota 2.

24 августа завершился групповой этап турнира ESL One Fall 2021 по Dota 2. Уже известны все участники плей-офф и их распределение на первые матчи. Коллектив Team Spirit, за который выступают украинцы Илья "yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков, выступит в нижней сетке.

По итогам группы А в верхнюю сетку плей-офф попали Virtus.pro и Tundra Esports. Их противниками в первых матчах станут лидеры группы B – PSG.LGD и beastcoast. Российские и китайские игроки встретятся 26 августа в 21:00. Матч второй пары стартует 27 августа в 15:00.

В нижней сетке Team Spirit встретится с Team Empire 26 августа в 18:00. 27 августа в 18:00 в нижней сетке начнется матч между T1 и Alliance.

ESL One Fall 2021 проходит 21–29 августа. Его призовой фонд составляет $400 тыс.

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