Команда Team Spirit заработала слот на чемпионате The International 10 по Dota 2

От восточноевропейского региона на The International 10 по Dota 2 квалифицировался коллектив Team Spirit.
Завершилась квалификация на мировой чемпионат The International 10 по Dota 2 для стран Восточной Европы. Ее победителем стал коллектив Team Spirit, который в гранд-финале обыграл Team Empire со счетом 3:2.
Таким образом, на главном событии дисциплины выступят два украинских игрока – Илья "yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков.
Решающее противостояние команд было весьма напряженным. Несмотря на то, что Team Spirit была одним из главных фаворитов состязания, Team Empire и ее игрок Владислав "Petushara" Козловский смогли удивить как противников, так и зрителей.
Team Spirit стала 13-й командой, заработавшей слот на чемпионате. Также известен состав, прошедший отбор в южноамериканском регионе, им стал SG e-sports. Новые участники TI 10 от регионов Юго-Восточной Азии и Северной Америки определятся 3 июля, а от Западной Европы и Китая – 10 июля.
The International 10 назначен на 5–15 августа. Страна, которая примет чемпионат, пока неизвестна.