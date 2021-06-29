Команда Team Spirit заработала слот на чемпионате The International 10 по Dota 2

Команда Team Spirit заработала слот на чемпионате The International 10 по Dota 2

От восточноевропейского региона на The International 10 по Dota 2 квалифицировался коллектив Team Spirit.

Завершилась квалификация на мировой чемпионат The International 10 по Dota 2 для стран Восточной Европы. Ее победителем стал коллектив Team Spirit, который в гранд-финале обыграл Team Empire со счетом 3:2.

Таким образом, на главном событии дисциплины выступят два украинских игрока – Илья "yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков.

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Решающее противостояние команд было весьма напряженным. Несмотря на то, что Team Spirit была одним из главных фаворитов состязания, Team Empire и ее игрок Владислав "Petushara" Козловский смогли удивить как противников, так и зрителей.

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Team Spirit стала 13-й командой, заработавшей слот на чемпионате. Также известен состав, прошедший отбор в южноамериканском регионе, им стал SG e-sports. Новые участники TI 10 от регионов Юго-Восточной Азии и Северной Америки определятся 3 июля, а от Западной Европы и Китая – 10 июля.

The International 10 назначен на 5–15 августа. Страна, которая примет чемпионат, пока неизвестна.

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