Команда Team Spirit заработала слот в нижней сетке плей-офф на WePlay AniMajor 2021 по Dota 2

Коллективы beastcoast и Team Liquid покинули WePlay AniMajor 2021 по Dota 2.

Завершилась групповая стадия турнира WePlay AniMajor 2021 по Dota 2. По ее итогам команды beastcoast и Team Liquid покинули состязание, PSG.LGD и Team Nigma прошли в верхнюю сетку плей-офф, а остальные четыре участника этапа получили места в нижней сетке.

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Так, в нижней сетке плей-офф оказались Vici Gaming, Evil Geniuses, TNC Predator, а также команда Team Spirit, в которую входят два украинских игрока – Илья "yatoro" Мулярчук и Мирослав "Miroslaw" Колпаков. Чтобы получить слот в плей-офф, Team Spirit победила Team Liquid в переигровках групповой стадии.

Организатор WePlay AniMajor 2021 уже опубликовал распределение команд в первых матчах стадии плей-офф.

9 июня с 12:00 по Киеву стартуют игры в верхней сетке. Первые матчи нижней сетки начнутся 10 июня в 12:00.

WePlay AniMajor проходит 2–13 июня в Киеве, на нем разыгрывают $500 тыс. и 2,7 тыс. баллов DPC.

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