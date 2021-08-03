Команда Team Unique выступит в первом дивизионе плей-офф Dota 2 Champions League 2021 Season 2

Близится плей-офф турнира Dota 2 Champions League 2021 Season 2.

2 августа завершилась групповая стадия турнира Dota 2 Champions League 2021 Season 2, а уже 4 августа начнется плей-офф. В первый дивизион прошли шесть лучших коллективов по итогам предыдущего этапа. Остальные выступят во втором дивизионе. Команды, участвующие в состязании, были распределены по парам.

Также читайте Организация Natus Vincere перевела участников команды по Dota 2 в инактив

В первом дивизионе плей-офф к шести топ-командам групповой стадии присоединятся Team Spirit и Tundra Esports. Первая сыграет с PuckChamp, вторая – с V-Gaming. В том же дивизионе встретятся Hellbear Smashers и Chicken Fighters, а также Team Unique и Nemiga Gaming. Все матчи первого раунда состоятся 4 августа, первый стартует в 12:00, последний – в 21:00.

Во втором дивизионе сразятся Spider Pigzs и Winstrike Team. Вместо состава AS Monaco Gambit, который отказался от дальнейшего участия в турнире, четвертый слот во втором дивизионе займет Khan. Команда завершила открытую квалификацию на втором месте. Она сыграет против Fantastic Five.

Турнир проходит с 19 июля по 8 августа. На нем разыгрывают призовой фонд в размере $50 тыс.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку