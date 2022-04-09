Командам страны-агрессора запретили выступать на мейджоре с CS:GO

PGL решила наказать Virtus.pro и Gambit.

Организатор турнира PGL Major Antwerp 2022, компания PGL запретила российским командам Virtus.pro и Gambit выступать на мейджоре по CS:GO.

Об этом сообщается на официальном сайте PGL.

"Русское вторжение в суверенную Украину причинило огромные человеческие страдания и боли. Мы все надеемся на мирное решение войны и минимизацию дальнейших жертв и трагедий.

Учитывая текущую ужасную ситуацию, мы решили, что лица и организации, связанные с российским правительством, не будут допущены к участию в предстоящих матчах RMR и PGL Antwerp Major.

Поэтому мы запретим Virtus.pro и Gambit Esports участвовать в RMR и в будущем PGL Antwerp Major", — отметили в организации.

Однако мы позволим игрокам, связанным с Virtus.pro и Gambit Esport, играть под нейтральными именами и майками, поскольку мы понимаем, что игроки не замешаны в этой ситуации.

При этом игроки, связанные с Virtus.pro и Gambit Esport, могут играть под нейтральными именами и майками, поскольку, как отмечают в организации, "игроки не замешаны в этой ситуации".

"Наши сердца сочувствуют тем, кого прикоснулась война. Мы будем следить за ситуацией по мере ее развития и будем прозрачны как для публики, так и для участников наших турниров, если потребуются дальнейшие действия", — добавили в PGL.

Напомним, что во время турнира Warcraft III россиянин Илья Яшенков под ником "JohnnyCage" оскорбил украинского игрока Андрея "Foggy" Корня.

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