Команды Acend и Gambit Esports выступят на VCT 2021 Stage 3 Masters – Berlin по Valorant

Команды Acend и Gambit Esports выступят на VCT 2021 Stage 3 Masters – Berlin по Valorant

Известны команды, которые представят регион EMEA на VCT 2021 Stage 3 Masters – Berlin по Valorant.

На странице VALORANT Champions Tour в Twitter были анонсированы участники VCT 2021 Stage 3 Masters – Berlin, которые получили места на турнире благодаря своим результатам на VALORANT Champions Tour 2021: EMEA Stage 3 Challengers Playoffs. Слоты достались коллективам Acend, Gambit Esports, G2 Esports и SuperMassive Blaze.

На VCT 2021 Stage 3 Masters – Berlin сразятся 16 команд из семи регионов. Событие состоится 10–19 сентября. Призовой фонд пока не анонсирован, но известно, что победитель также получит место на мировом чемпионате VALORANT Champions 2021.

Турнир VCT 2021 EMEA Stage 3 Challengers Playoffs еще не завершился, однако именно командам Acend, Gambit Esports, G2 Esports и SuperMassive Blaze предстоит распределить между собой 1–4 места, за которые предусмотрены слоты на VCT 2021 Stage 3 Masters – Berlin. Также они получат следующие денежные награды:

1 место – €32,5 тыс.

2 место – €15,5 тыс.

3 место – €10 тыс.

4 место – €7,5 тыс.

Команда Acend, за которую играет украинский киберспортсмен Владислав "Kiles" Швец, прошла в финал верхней сетки VCT 2021 EMEA Stage 3 Challengers Playoffs по итогам матча против Gambit Esports, который состоялся 16 августа. Ее следующим противником станет SuperMassive Blaze. Матч назначен на 20:00 по Киеву 20 августа.

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Победитель пройдет в гранд-финал. Состав, проигравший это противостояние, сразится с финалистом нижней сетки за место в гранд-финале 21 августа в 16:00.

В нижней сетке 20 августа в 18:00 пройдет матч между Gambit Esports и G2 Esports. Его победитель пройдет в финал, а проигравшему достанется четвертое место на турнире.

Гранд-финал VCT 2021 EMEA Stage 3 Challengers Playoffs назначен на 16:00 22 августа.

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