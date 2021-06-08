Команды EC Kyiv и ex-Marlian eSports прошли в закрытую квалификацию на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO

Команды EC Kyiv и ex-Marlian eSports прошли первую открытую квалификацию на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO.

Завершилась первая открытая квалификация на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO. По ее итогам два лучших коллектива прошли в закрытую квалификацию ко второму RMR-турниру года для СНГ-региона. Ими стали украинские команды Esports Club Kyiv и ex-Marlian Esports.

В решающем противостоянии состав ex-Marlian Esports победил Free TON Team, а Esports Club Kyiv – Trident Clan.

Закрытая квалификация состоится 18–21 июня. В ней примут участие восемь команд, четыре заработают места по итогам первых и вторых отборочных, а еще четыре получат инвайты. Пять лучших команд состязания пройдут на StarLadder CIS RMR 2021.

Приглашенных участников закрытой квалификации еще не называли. Вторые открытые отборочные пройдут 12–14 июня.

В рамках первого RMR-турнира года для СНГ-региона коллектив ex-Marlian Esports завершил борьбу на групповой стадии. Esports Club Kyiv не смог пройти дальше закрытой квалификации, после чего в его составе произошли изменения.

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