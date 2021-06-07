Команды Gambit Esports и Virtus.pro выступят в плей‑офф IEM Summer 2021 по CS:GO

В плей-офф IEM Summer 2021 по CS:GO команда Gambit сойдется с EG, а VP – с Vitality.

6 июня завершилась групповая стадия турнира Intel Extreme Masters Season XVI – Summer (IEM Summer 2021) по CS:GO. В четвертьфинал плей-офф турнира прошли команды Gambit Esports, Virtus.pro, Team Vitality, Evil Geniuses, а в полуфинал – G2 Esports и OG.

Ближайший матч в рамках IEM Summer 2021 стартует 11 июня в 17:45 по Киеву, он состоится между коллективами Gambit Esports и Evil Geniuses. На 21:00 назначена встреча между Virtus.pro и Team Vitality.

12 июня в 17:45 победитель первого противостояния четвертьфинала плей-офф встретится с командой G2 Esports в полуфинале. Победитель второго в 21:00 стартует матч против OG.

Гранд-финал состоится 13 июня, он начнется в 17:00.

На событии разыгрывают $250 тыс.

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