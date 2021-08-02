Команды NAVI и Virtus.pro получили прямые приглашения на PUBG Continental Series 5 Europe Grand Finals

Клубы Natus Vincere и Virtus.pro примут участие в PCS5 Europe Grand Finals по PUBG.
Стали известны семь коллективов, которые получили прямые приглашения на турнир PUBG Continental Series 5 Europe Grand Finals. В их число вошли две восточноевропейские команды – Natus Vincere и Virtus.pro. Всего в состязании примут участие 16 составов, включая победителей региональных квалификаций.
За украинский клуб Natus Vincere играют три российских киберспортсмена и один – из Грузии. В состав российского Virtus.pro входят два украинца и два россиянина.
Инвайты также получили:
- BBL Esports;
- Digital Athletics;
- ENCE;
- FaZe Clan;
- Team Liquid.
В гранд-финале европейского дивизиона разыграют $250 тыс., рейтинговые очки PGC и один слот на PUBG Global Championship 2021.