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Команды NAVI и Virtus.pro получили прямые приглашения на PUBG Continental Series 5 Europe Grand Finals

Команды NAVI и Virtus.pro получили прямые приглашения на PUBG Continental Series 5 Europe Grand Finals

Клубы Natus Vincere и Virtus.pro примут участие в PCS5 Europe Grand Finals по PUBG.

Стали известны семь коллективов, которые получили прямые приглашения на турнир PUBG Continental Series 5 Europe Grand Finals. В их число вошли две восточноевропейские команды – Natus Vincere и Virtus.pro. Всего в состязании примут участие 16 составов, включая победителей региональных квалификаций.

За украинский клуб Natus Vincere играют три российских киберспортсмена и один – из Грузии. В состав российского Virtus.pro входят два украинца и два россиянина.

Инвайты также получили:

  • BBL Esports;
  • Digital Athletics;
  • ENCE;
  • FaZe Clan;
  • Team Liquid.

В гранд-финале европейского дивизиона разыграют $250 тыс., рейтинговые очки PGC и один слот на PUBG Global Championship 2021.