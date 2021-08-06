Команды Team Spirit, Team Liquid, Alliance, T1 и Thunder Predator получили инвайты на ESL One Fall 2021 по Dota 2

Стали известны пять из 12 участников турнира ESL One Fall 2021 по Dota 2.
Турнирный оператор ESL назвал пять коллективов, которые первыми получили прямые приглашения на ESL One Fall 2021 по Dota 2. Ими стали Team Spirit, Team Liquid, Alliance, T1 и Thunder Predator. Всего в событии примут участие 12 команд:10 – по инвайтам, 2 – по итогам квалификаций.
Первая открытая квалификация на турнир состоится уже 7 августа, а вторая – 8 августа. По два лучших состава с каждой из них пройдут на закрытые отборочные, которые пройдут 9–11 августа. На закрытой квалификации они сразятся с еще четырьмя приглашенными участниками. Два сильнейших коллектива получат слоты на ESL One Fall 2021.
Основной турнир состоится 21–29 августа. Его общий призовой фонд составит $400 тыс., из которых $175 тыс. получит победитель.