Комиссия по киберспортивной этике заявила об обнаружении доказательств вины CS:GO-команды Akuma в договорных матчах

ESIC направила сотрудникам Valve доказательства вины коллектива Akuma в подставных матчах.

9 июня Комиссия по киберспортивной этике (Esports Integrity Commission, ESIC) опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о том, что направила в корпорацию Valve доказательства существования потенциального мошенничества со ставками, совершенного лицами, участвовавшими или связанными с теми, кто участвовал в EPIC CIS League Spring 2021 по CS:GO, организованном Epic Esports Events. Речь идет об украинской команде Akuma.

ESIC refers evidence indicating potential match-fixing and betting fraud in RMR event to Valve.



ESIC has made a referral to Valve including substantial evidence indicating the existence of potential betting fraud in the CIS RMR event run by EPIC.



Read: https://t.co/P90BBzeGkX pic.twitter.com/i34AkHvEzH — ESIC (@ESIC_Official) June 9, 2021

Комиссия сообщила, что получила информацию через свою глобальную сеть оповещений о подозрительных ставках (SBAN). Из нее следует, что у CEO клуба Project X Александра Шишко, в который раньше входили игроки Akuma, есть активный аккаунт для ставок на CS:GO в букмекерской компании.

С этой учетной записи он делал многочисленные ставки на подозрительные матчи с участием команды Project X, когда за нее выступала большая часть текущего состава Akuma. Отдельно отмечается, что с аккаунта были сделаны точные предматчевые ставки на исход противостояния между Virtus.pro и Akuma в рамках EPIC CIS League Spring 2021.

Опираясь на собранные доказательства, ESIC предполагает, что имело место потенциальное мошенничество при договорных матчах и/или ставках.

Пока Valve не завершит свое расследование или не поручит Комиссии более детально изучить вопрос, ESIC рекомендует организаторам турниров не допускать к участию команду Akuma, коллективы, куда входит более трех игроков ее состава, или любые другие, связанные с Александром Шишко.

Участник команды Akuma Дмитрий "SENSEi" Шворак ответил на заявление Комиссии следующее:

"Мы хотим сделать заявление, что никто из игроков Akuma/ex-Project X не ставил ставки на матчи со своим участие. Также хотим отметить, что мы не можем нести ответственность за действия ex-CEO Project X Александра Шишко на букмекерских конторах. Мы готовы к полному сотрудничеству с ESIC и предоставим всю нужную информацию".

Ранее 15 профессиональных команд по CS:GO подготовили открытое письмо на портале HLTV.org, в котором попросили представителей Valve помочь разобраться с ситуацией с командой Akuma.

Под письмом подписались клубы Natus Vincere, Virtus.pro, Gambit Esports, Team Spirit, forZe, Entropiq, K23, Nemiga Gaming, Team Unique, GROND, Trident Clan, 1win, IN.GAME, 100PingGods и bankaPEPSI.

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