Комментатор Dota 2 Михаил "Olsior" Зверев поделился советами, как найти работу в киберспорте

Как найти работу в киберспорте: советы от Михаила "Olsior" Зверева.

Украинский киберспортивный комментатор и ведущий студии Maincast Михаил "Olsior" Зверев на своем Telegram-канале поделился советами, как найти работу в киберспорте.

"Довольно часто (без шуток, почти каждый день) люди спрашивают, как попасть в киберспорт, что для этого нужно сделать и как обойти всех кумов и друзяшек, чтобы, несмотря ни на что, все равно очутиться в этой прекрасной индустрии!", – отметил в начале поста Михаил.

Совет первый: "Определитесь, чем вы хотите заниматься".

Киберспорт, как и любая другая индустрия нуждается в специалистах различных профессий. Важно учитывать свои сильные стороны, опыт и навыки.

Совет второй: "Постарайтесь наработать минимальное резюме".

Михаил посоветовал завести канал на Twitch или YouTube, чтобы на нем практиковаться и использовать в качестве портфолио, отправляя примеры своей работы потенциальным работодателям.

Совет третий: "Мониторьте все конкурсы, объявления, новости от популярных студий, команд и тд.".

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Olsior посоветовал подписаться на соцсети компаний, в которых хотелось бы работать. Он отметил, что больше всего предложений в Facebook и LinkedIn. Также он обратил внимание на то, что лучше начинать с региональных организаций и уже после, набравшись опыта, пробовать силы в столичных.

Совет четвертый: "Постарайтесь в первом же сообщении дать как можно больше эффективной информации".

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Отправляя сообщение потенциальному работодателю, предоставьте полную информацию о себе, своих профессиональны навыках и стремлениях. Приложите к письму портфолио, расскажите о своих идеях и предложениях.

"Не каждому из нас от рождения дано за деньги смотреть аниме и Доту, но каждый из нас должен иметь на это хотя бы небольшой шанс", – отметил Михаил.

Михаил "Olsior" Зверев комментирует события по дисциплинам Dota 2, CS:GO, LoL и Starcraft. Занял второе место по итогам голосования за лучших комментаторов и аналитиков дисциплины Dota 2 в СНГ-регионе от ресурса Cybersport.ru.

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