Компания Blizzard сменит главу в связи со скандалом из-за корпоративного сексизма

Соруководителями компании Blizzard станут Дженнифер О'Нил и Майк Ибарра.

После длительного скандала, связанного с обвинениями в корпоративном сексизме, компания Blizzard объявила о смене главы. Сотрудникам сообщили, что президент Джей Аллен Брэк покинет компанию, а новыми соруководителями станут Дженнифер О'Нил и Майк Ибарра.

Дженнифер ранее занимала должность исполнительного вице-президента по развитию в Blizzard, она занималась проектами Diablo и Overwatch. Майкл был исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером по платформам и технологиям в Blizzard, курировал Battle.net и службы разработки.

В пресс-релизе, который опубликовала компания, сказано, что оба новых соруководителя – лидеры с выдающимся характером и честностью. Они глубоко привержены тому, чтобы у сотрудников было рабочее место с наиболее вдохновляющей и гостеприимной средой для творческого совершенства и соблюдения высочайших стандартов разработки игр.

В июле стало известно, что государственное агентство подало иск против Activision Blizzard в Верховный суд Лос-Анджелеса. После двухлетнего расследования оно выявило доказательства дискриминации сотрудников-женщин, а также то, что руководство не принимает мер по ее предотвращению.

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