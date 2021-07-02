Компания Tiffany & Co. создаст чемпионские перстни для победителей LCK по League of Legends

Эксклюзивные чемпионские перстни для победителей LCK создаст компания Tiffany & Co.

Компания Riot Games сообщила о сотрудничестве с ювелирным брендом Tiffany & Co. Он создаст эксклюзивный дизайн для чемпионских перстней, которые получат победители корейской лиги LCK по League of Legends.

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Переговоры между Riot Games и Tiffany & Co. находятся на решающей стадии, но все еще неизвестно, успеют ли они завершиться до того, как определятся победители LCK Summer 2021. Состязание проходит с 9 июня по 15 августа.

Если к концу летнего сплита перстни не будут готовы, компании могут, как наградить чемпионов позже, так и отложить полноценное сотрудничество до 2022 года.

Отметим, что ранее компания Tiffany & Co. создавала чемпионские перстни для победителей лиг NFL и MLB.

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