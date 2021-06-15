Конкуренция очень высокая, но мы постараемся выжать максимум: Данил "Dendi" Ишутин о квалификации на The International 10

Интервью с Данилом "Dendi" Ишутиным – игроком и основателем команды B8 Esports по Dota 2.

В финальный день турнира WePlay AniMajor по Dota 2 мы встретили на событии Данила "Dendi" Ишутина. Нам удалось с ним пообщаться еще до того, как организатор анонсировал "вечернее шоу с легендарным гостем". Поэтому, он соблюдал режим секретности, и, так и не признался, зачем же его пригласили.

Однако, эксклюзивно для TSN.ua, Данил рассказал о подготовке его команды к квалификации на The International 10, а также о том, кого считает своими главными соперниками на отборочных.

Dendi – профессиональный игрок в Dota 2, участник и основатель команды B8 Esports. В составе украинской команды Natus Vincere победил на The International 2011.

Фото: WePlay Holding

Что вы сегодня делаете на WePlay AniMajor?

Если честно, я не знаю. Я серьезно. Приехал повидаться с разными людьми из Dota-комьюнити.

Будете сегодня играть?

Нет, только смотреть. Посмотрите как здесь круто и красиво, какая сцена.

Как вам WePlay AniMajor?

Очень крутой уровень, все нравится. Мне, как зрителю, прямо нереальное удовольствие приносит. Как фанату киберспорта и Dota 2, в целом.

Кто ваш фаворит на турнире? Болеете за кого-либо?

Из оставшихся команд не скажу, что за кого-то болею. В принципе, мне все три команды симпатичны. Есть в одной из команд мой бывший тиммейт. В T1 играет индонезийский парень с ником Xepher, его зовут Кенни Део. С ним я два месяца жил на буткемпе в Малайзии, и мы играли в одной команде. Он очень хороший парень и очень крутой игрок. Вот он вырос до того уровня, что сейчас играет за выход в гранд-финал. Молодец. Я за него рад.

А вы готовитесь к квалификации на The International 10?

Да, мы готовимся. У нас была напряженная подготовка в онлайне, она недавно закончилась. Скоро мы съедемся на буткемп и будем готовиться вживую. Уже, в принципе, в дороге все.

Как ваш боевой настрой?

Супер. Я заряжен. Понимаю, что нам будет непросто, конкуренция очень высокая, но мы постараемся выжать максимум со своей стороны. И, надеюсь, тем, кто за нами наблюдают, мы найдем, что показать.

Какую из команд вы считаете своим главным конкурентом на квалификации?

Наверно очевидно, что для нас главным конкурентом будет, как минимум, команда Team Spirit, которая играла здесь на мажоре. 100%. А так, в целом, сильных команд, относительно нас, довольно много в СНГ-регионе. Есть и NAVI, и Gambit, и Unique, и PuckChamp. И все, в принципе, могут дать уверенный бой. Поэтому, поборемся.

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