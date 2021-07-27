Конкурс короткометражек по Dota 2: топовые видеоролики Short Film Contest 2021

Пять отличных короткометражек по Dota 2, участвующих в конкурсе Short Film Contest 2021.

25 июля завершился прием работ для участия в Short Film Contest 2021. Конкурс короткометражных фильмов по вселенной игры Dota 2 компания Valve проводит с 2015 года. Авторы лучших работ получают денежные вознаграждения, а их ролики демонстрируют во время чемпионатов The International.

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Победители определяются путем открытого голосования. Все ролики уже доступны на Steam, десять лучших из них будут добавлены в клиент Dota 2 для финального этапа голосования. Приз за первое место – $25 тыс., за второе – $10 тыс., за третье – $5 тыс. Другие финалисты получат по $500.

Предлагаем ознакомиться с пятью достойными короткометражками по Dota 2, которые участвуют в конкурсе в этом году.

4fun. Blood & Fire

Работа белорусского мувимейкера, который регулярно занимает призовые места в конкурсе. Был победителем Short Film Contest 2019.

В ролике показан герой Dragon Knight, который пробивается сквозь толпу врагов, чтобы захватить аванпост. Среди достоинств – качественная анимация, внимание к деталям, отлично подобранный саундтрек.

Dmurio. Beadie n' Mortimer: The Start of a Lifetime Friendship

Короткометражка от dmurio рассказывает историю знакомства героини Beatrix Snapfire с ее питомцем по имени Mortimer. Несмотря на ограниченное время, автору удается рассказать трогательную историю и передать настроение персонажей. Анимация также на весьма высоком уровне.

Maxim Lebled. Carried Away

Maxim Lebled – еще один талантливый мувимейкер, который не первый год участвует в конкурсе. Трижды занимал первое место. Его новая работа рассказывает о том, как игровые курьеры способны перевернуть ход матча. Отдельно стоит отметить высокое качество анимации.

Anomidae. Haul of the Hoof

Еще один ролик, посвященный нелегкому бытию курьеров в игре. Сюжет незамысловатый, но подан весьма органично и динамично.

Dota Cinema. Wombo Combo

Работа популярного контентмейкера по Dota 2, на Youtube-канале которого 1,34 млн подписчиков. Рассказывает забавную историю противостояния двух групп героев.

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