Корпорация Valve ищет альтернативное место проведения The International 10 по Dota 2 в Европе

The International 10 по Dota 2 не получил статус элитного спортивного мероприятия в Швеции.

Корпорация Valve объявила о том, что чемпионат The International 10 по Dota 2 столкнулся с трудностями, которые могут сделать его проведение в Швеции невозможным. Причина в том, что правительство страны не оказало разработчику ожидаемую поддержку. Сейчас Valve ищет альтернативный вариант среди стран Европы.

The International 10 должен был состояться в Стокгольме 5–15 августа. Его призовой фонд насчитывает свыше $40 млн.

Представители корпорации отметили, что от организаций Stockholm Live и Visit Stockholm они получали уверения, что чемпионат обретет статус элитного спортивного мероприятия, благодаря чему у него будут особые привилегии в период пандемии. Однако киберспорт не получил признания от федерации спорта Швеции, как и поддержки от правительства страны. Запрос на получение элитного статус, который Valve отправила министру внутренних дел Швеции, отклонили.

Из-за сложившейся ситуации, визы в Швецию не могут получить ни персонал, ни игроки.

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Разработчик дважды подал апелляцию, и все еще ждет окончательного решения от правительства страны, но уже ищет альтернативное место проведения The International 10 в Европе. Представители Valve уверены, что вопрос решится, и чемпионат пройдет в Европе в этом году. Региональные квалификации не были перенесены. О новых подробностях обещают сообщить, как только они станут известны.

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