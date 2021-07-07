Корпорация Valve подготовила правила честной игры в CS:GO

С новым патчем в CS:GO добавили свод правил честной игры.

В ночь на 7 июля разработчик CS:GO корпорация Valve выпустила новый патч для игры. Помимо прочих изменений, с ним в клиент была добавлена ссылка на правила честной игры.

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В режимах "Напарники" и соревновательном необходимо играть на победу. Запрещается вступать в матч с намерением проиграть или помешать своей команде выиграть противостояние. Также всегда необходимо заканчивать матчи.

Во всех режимах запрещено применять читы, ругаться и оскорблять других игроков. Автоматизация действий в игре также находится под запретом.

Разработчик отметил, что игрокам, которые участвуют в матчах на официальных серверах Counter-Strike: Global Offensive, надлежит придерживаться этого свода правил. В противном случае, им грозят различные штрафы, включая баны, временные блокировки и ограничения при общении.

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