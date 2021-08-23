LEC Summer 2021 по League of Legends: остались три претендента на победу в европейском регионе

LEC Summer 2021 по League of Legends: остались три претендента на победу в европейском регионе

На LEC Summer 2021 по League of Legends определились команды, которые примут участие в мировом чемпионате.

Турнир League of Legends European Championship Summer 2021 (LEC Summer 2021) подходит к завершению. 28 августа состоится финал нижней сетки, в котором сразятся команды Rogue и Fnatic. 29 августа победитель пары встретится с MAD Lions в гранд-финале. Все три коллектива уже заработали слоты на 2021 World Championship.

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G2 Esports занял четвертое место на LEC Summer 2021 и впервые со своего появления в европейской лиге (2016 год) не прошел на мировой чемпионат. Его награда составила €20 тыс. Пятое место и €12,5 тыс. достались составу Misfits Gaming, а шестое и €7,5 тыс. – Team Vitality.

Команда, которая займет на League of Legends European Championship Summer 2021 первое место, получит €80 тыс. Награда за второе – €50 тыс., а за третье – €30 тыс.

LEC Summer 2021 проходит с 11 июня по 29 августа. Общий призовой фонд состязания – €200 тыс.

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