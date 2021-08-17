Lone Druid будет сверхсильным в следующем патче: CEO клуба Alliance об обновлении 7.30 в Dota 2

Lone Druid будет сверхсильным в следующем патче: CEO клуба Alliance об обновлении 7.30 в Dota 2

CEO клуба Alliance Джонатан "Loda" Берг предположил, что новый патч в Dota 2 сделает героя Lone Druid сверхсильным.

CEO киберспортивного клуба Alliance, экс-игрок и чемпион The International 2013 Джонатан "Loda" Берг опубликовал у себя в Twitter совет для киберспортсменов, квалифицировавшихся на T10 по Dota 2.

Loda порекомендовал им практиковаться в игре на Lone Druid, так как считает, что этот герой станет сверхсильным в следующем патче.

TI qualified players better start praccing Lone Druid because he is going to be broken broken next patch. — Jonathan ”Loda” Berg (@LodaBerg) August 17, 2021

Дата выхода патча 7.30 все еще неизвестна. Корпорация Valve сообщала, что планирует выпустить обновление после окончания действия боевого пропуска, а оно намечено на 17 августа.

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