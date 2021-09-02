Лучшим киберспортсменом 2021 года по версии IESF был признан Александр "s1mple" Костылев

Международная федерация киберспорта назвала игру, киберспортсмена, команду и организатора, которые стали лучшими в 2021 году.
Состоялась первая церемония награждения World Esports Awards от Международной федерации киберспорта (IESF). Были названы дисциплина, коллектив, киберспортсмен и турнирный оператор, которых признали лучшими в 2021 году.
Звание лучшего игрока заслужил украинец Александр "s1mple" Костылев, который входит в состав Natus Vincere по CS:GO. Он удостоился награды благодаря отличным выступлениям в 2021-м, а также высоким показателям в рейтинге HLTV.org.
Лучшей командой назвали российскую Gambit Esports, поскольку она показала достойные результаты в этом году и выиграла ряд престижных турниров.
Наилучшим организатором киберспортивных событий признали компанию ESL Gaming. Среди ее заслуг отметили вклад в экосистему киберспорта, проведение турниров в различных странах и др.
Лучшей киберспортивной игрой 2021 года стала мобильная League of Legends: Wild Rift. Представители IESF отметили, что она оказалась крайне успешной и имеет хороший баланс.
Награждение World Esports Awards провели в рамках шестого собрания Global Esports Executive Summit (GEES21). Событие прошло с 31 августа по 1 сентября.