Лучшим киберспортсменом 2021 года по версии IESF был признан Александр "s1mple" Костылев

Лучшим киберспортсменом 2021 года по версии IESF был признан Александр "s1mple" Костылев

Международная федерация киберспорта назвала игру, киберспортсмена, команду и организатора, которые стали лучшими в 2021 году.

Состоялась первая церемония награждения World Esports Awards от Международной федерации киберспорта (IESF). Были названы дисциплина, коллектив, киберспортсмен и турнирный оператор, которых признали лучшими в 2021 году.

Звание лучшего игрока заслужил украинец Александр "s1mple" Костылев, который входит в состав Natus Vincere по CS:GO. Он удостоился награды благодаря отличным выступлениям в 2021-м, а также высоким показателям в рейтинге HLTV.org.

Лучшей командой назвали российскую Gambit Esports, поскольку она показала достойные результаты в этом году и выиграла ряд престижных турниров.

Наилучшим организатором киберспортивных событий признали компанию ESL Gaming. Среди ее заслуг отметили вклад в экосистему киберспорта, проведение турниров в различных странах и др.

Лучшей киберспортивной игрой 2021 года стала мобильная League of Legends: Wild Rift. Представители IESF отметили, что она оказалась крайне успешной и имеет хороший баланс.

Награждение World Esports Awards провели в рамках шестого собрания Global Esports Executive Summit (GEES21). Событие прошло с 31 августа по 1 сентября.

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