Лучшим снайпером первой половины 2021 года в CS:GO стал капитан команды Virtus.pro

Лучшим снайпером первой половины 2021 года в CS:GO стал капитан команды Virtus.pro

Лучшим снайпером первого полугодия 2021-го в CS:GO признан Джами "Jame" Али.

Портал HLTV.org опубликовал топ-5 снайперов в CS:GO по итогам первой половины 2021 года. Лучшим стал капитан российского коллектива Virtus.pro Джами "Jame" Али, его средний показатель убийства с AWP за раунд составил 0,47.

Второе место в топе занял игрок немецкой команды BIG Флориан "syrsoN" Рише, его показатель равен 0,67. На третьем расположился участник российской Gambit Esports Дмитрий "sh1ro" Соколов с показателем в 0,42.

Украинец Александр "s1mple" Костылев, выступающий в составе Natus Vincere, занял лишь четвертое место. Он в среднем делал 0,42 убийства с AWP за раунд. Замыкает пятерку лидеров Николай "device" Ридтц – датский игрок шведской команды Ninjas in Pyjamas. Его показатель – 0,34.

Отметим, что при составлении данного топа учитывались лишь результаты игроков, выступающих за команды из первой двадцатки рейтинга HLTV.org.

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