Медиахолдинг WePlay Esports проведет официальную русскоязычную трансляцию PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO

Медиахолдинг WePlay Esports использует AR-технологии на трансляции PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO.

Медиахолдинг WePlay Esports объявил, что станет организатором официальной русскоязычной трансляции турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Соглашение было подписано при посредничестве IMG от имени PGL.

В анонсе сказано, что уже ведутся работы над декорациями и дизайном костюмов для трансляции, а также элементами дополненной реальности (AR), графикой и многим другим.

PGL Major Stockholm 2021 состоится с 23 октября по 7 ноября. На Major-турнире разыграют $2 млн.

Ранее комьюнити взволновал новый тизер с видами Киева под песню Алексея "yXo" Малецкого "Бустани мне, бустани", посвященную CS:GO. Его у себя в Twitter опубликовал CVO и генеральный продюсер WePlay Esports Максим Белоногов.

Появилось множество догадок о том, какой новый ивент запланировал медиахолдинг. Несмотря на текст песни, явно указывающий на дисциплину, были даже предположения, что таким образом анонсируют проведение The International 10 по Dota 2 в Киеве.

Среди популярных вариантов также значился перенос PGL Major Stockholm 2021 из Стокгольма в Киев. Еще часть фанатов предположила, что WePlay Esports проведет в столице Украины третий RMR-турнир по CS:GO.

Видеоряд последнего тизера стал отсылкой к тизеру WePlay AniMajor 2021 по Dota 2, который, в свою очередь, отсылался к анонс The Kyiv Major 2017 от оператора PGL, который также проводит и PGL Major Stockholm 2021.

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