Мика Ньютон ошеломила украиноязычной версией своего хита "В плену" 20-летней давности

Артистка перевела композицию и показала, как она сейчас звучит.

Украинская певица Мика Ньютон ошеломила украиноязычной версией своего популярного хита "В плену", который она выпустила в 2005 году.

Сейчас композиция больше не звучит на русском. На благотворительном мероприятии в Нью-Йорке Мика Ньютон впервые представила украиноязычную версию легендарного хита. Перевод песни исполнила сонграйтер Яна Загоруйко, за что певица поблагодарила ее в своем фотоблоге.

Что интересно, еще несколько лет назад Мика Ньютон заявляла, что не планирует переводить на украинский свои старые хиты. Мол, им уже много лет, а она же лучше посвятит себя чему-то новому. Также знаменитость говорила, что и не будет петь эти композиции, ведь они написаны на русском, а от этого языка певица категорически отказалась.

Мика Ньютон спела на украинском свой известный хит "В плену" и покорила фанатов

Впрочем, по всей вероятности, артистку просили исполнить ее старые хиты. Так что, похоже, Ньютон немного изменила свое мнение и перевела, по крайней мере, одну песню "В плену", чем очень порадовала поклонников.

Напомним, недавно певица Ирина Билык представила украиноязычную версию композиции "Нас нет". Артистка просто покорила Сеть новым звучанием.

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