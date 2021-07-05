Минюст США проводит антимонопольное расследование в отношении Overwatch League

Overwatch League попала под расследование Министерства юстиции США.

Министерство юстиции США (U.S. Department of Justice) начало антимонопольное расследование в отношении "мягкого потолка" заработной платы в Overwatch League. Информацию ресурсу Dot Esports предоставили источники, знакомые с этим расследованием.

Оператор Overwatch League компания Activision Blizzard ввела ограничения на общий фонд заработной платы под названием "налог на конкурентный баланс". Он подразумевает, что каждая команда лиги может потратить на зарплату игрокам не больше $1,6 млн в год. Если эта сумма будет превышена, команда будет обязана выплатить лиге "налог на роскошь". Эти деньги распределят между командами, которые следовали правилам.

"Потолок" заработной платы введен в таких американских спортивных лигах, как NHL, NFL и NBA. Американское законодательство позволяет принимать подобные меры, но лишь в случае соглашения между профсоюзом и работодателем. У игроков Overwatch League нет своего профсоюза, что и привело пристальное внимание Минюста США.

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Согласно источникам Dot Esports, проводимое расследование не является уголовным. Представитель Activision Blizzard сообщил, что компания сотрудничает с Минюстом. Она также обратилась к руководителям команд с просьбой не изменять и не уничтожать информацию о зарплатах игроков.

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