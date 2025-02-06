Мишель Андраде откровенно рассказала о конфликтах с Потапом: "Было страшно, выходила со слезами"

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде откровенно рассказала о конфликтах с рэпером и продюсером Потапом.

Исполнительница стала новой героиней YouTube-проекта NABARI. Одной из задач артистки было рассказать, кого она считает из лейбла Moзgi самым неприятным человеком. К слову, исполнительница была его участницей с 2016 года по 2022-й.

Мишель Андраде поделилась, что недоразумения возникали иногда со всеми, однако больше всего их было именно с Потапом. Артистка подчеркнула, что не может назвать рэпера самым неприятным человеком, однако именно с ним было больше конфликтов. Певица говорит, что иногда ей было страшно идти с ним на разговор, а иногда после беседы с рэпером звезда могла выходить в слезах. Однако, по мнению исполнительницы, такие конфликты возникали из-за того, что они "были близкими".

Michelle Andrade и Потап

"Скажу честно, недоразумения могут быть со всеми. Больше всего конфликтов у меня было с Потапом. Иногда мне было страшно. Я готовилась к этим разговорам с ним, а выходила со слезами после каких-то переговоров. Я не могу сказать, что это наименее приятный человек, но с ним у меня были более такие конфликтные моменты, потому что мы были очень близки".

Напомним, сейчас Потап находится за границей. Недавно он объяснил, почему поселился в Барселоне, а также рассказал о бизнесе, который открыл там.

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