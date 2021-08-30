Mouz NXT стал сильнейшим молодежным составом на WePlay Academy League Season 1 по CS:GO

Mouz NXT стал сильнейшим молодежным составом на WePlay Academy League Season 1 по CS:GO

Состав Mouz NXT выиграл $45 тыс. на WePlay Academy League Season 1 по CS:GO.

Победителем турнира WePlay Academy League Season 1 по CS:GO для молодежных составов популярных киберспортивных клубов стала команда Mouz NXT. Она заработала $45 тыс., обыграв в гранд-финале Young Ninjas со счетом 3:1.

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Коллектив Young Ninjas за второе место получил $20 тыс. Fnatic Rising за третье заработал $15 тыс. Четвертое место и $8 тыс. достались составу BIG Academy.

Состязание стартовало 19 июля, плей-офф проходил 27–29 августа на WePlay Esports Arena Kyiv. Общий призовой фонд события составил $100 тыс.

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