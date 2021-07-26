На чемпионате PUBG Mobile Global Championship 2021 разыграют рекордный для дисциплины призовой фонд

На PUBG Mobile Global Championship 2021 разыграют $6 млн.

Компания Tencent Games анонсировала мировой чемпионат по PUBG Mobile, который состоится с ноября 2021 года по январь 2022-го. На турнире PUBG Mobile Global Championship 2021 разыграют $6 млн – в три раза больше, чем на чемпионате прошлого года.

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Организаторы прилагают все усилия, чтобы событие состоялось в LAN-формате, но не гарантируют, что получится это сделать. Точной информации касательно места проведения пока не называют, на данный момент рассматривают несколько площадок.

Чемпионат пройдет в два этапа. Первый проведут в ноябре и декабре, в этот период состоятся матчи основной лиги. На январь назначен финал события.

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