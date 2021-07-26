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На чемпионате PUBG Mobile Global Championship 2021 разыграют рекордный для дисциплины призовой фонд

На чемпионате PUBG Mobile Global Championship 2021 разыграют рекордный для дисциплины призовой фонд

На PUBG Mobile Global Championship 2021 разыграют $6 млн.

Компания Tencent Games анонсировала мировой чемпионат по PUBG Mobile, который состоится с ноября 2021 года по январь 2022-го. На турнире PUBG Mobile Global Championship 2021 разыграют $6 млн – в три раза больше, чем на чемпионате прошлого года.

Организаторы прилагают все усилия, чтобы событие состоялось в LAN-формате, но не гарантируют, что получится это сделать. Точной информации касательно места проведения пока не называют, на данный момент рассматривают несколько площадок.

Чемпионат пройдет в два этапа. Первый проведут в ноябре и декабре, в этот период состоятся матчи основной лиги. На январь назначен финал события.