На ESL Pro League Season 14 по CS:GO команды NAVI, Spirit, Gambit и VP выступят в разных группах

На ESL Pro League Season 14 по CS:GO команды NAVI, Spirit, Gambit и VP выступят в разных группах

Коллектив Natus Vincere был распределен в группу C на Pro League Season 14 по CS:GO.

Турнирный оператор ESL опубликовал результаты жеребьевки участников Pro League Season 14 по CS:GO на групповой этап. Восточноевропейские коллективы Natus Vincere, Virtus.pro, Gambit Esports и Team Spirit были распределены по разным группам, лишь Entropiq попал в одну с Gambit.

Составу украинского клуба NAVI предстоит выступить в группе C вместе с такими командами, как FaZe Clan, BIG, mousesports, Evil Geniuses и Fnatic. Матчи группы состоятся 27–31 августа.

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Первыми состоятся встречи в группе A, в которой сыграет коллектив Team Spirit. Они пройдут 16–20 августа. Состязания группы B, в которую входит Virtus.pro, назначены на 21–26 августа. Матчи в группе D состоятся 1–5 сентября, в них примут участие Gambit Esports и Entropiq.

Турнир пройдет с 16 августа по 12 сентября, его общий призовой фонд составит $750 тыс.

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