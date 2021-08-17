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На фоне жалоб о невыплате зарплат российский клуб Winstrike Team анонсировал киберспортивную академию

На фоне жалоб о невыплате зарплат российский клуб Winstrike Team анонсировал киберспортивную академию

Организация Winstrike Team планирует открыть киберспортивную академию, но еще не выплатила зарплаты бывшим игрокам.

Российская киберспортивная организация Winstrike Team объявила об открытии академии по дисциплинам Dota 2 и CS:GO. Обучение планируют начать уже 1 сентября 2021 года. Анонс вышел на фоне новой волны жалоб от бывших участников составов Winstrike Team на невыплату заработанных по контрактам денег.

Теоретические и практические занятия в Winstrike Academy будут проходить на территории московского компьютерного клуба Winstrike Arena. Также планируется и возможность дистанционного обучения. На курсы приглашают игроков в возрасте от 9 до 25 лет.

Недовольство бывших игроков

31 марта все участники CS:GO-состава расторгли контракты с Winstrike Team в одностороннем порядке по причине систематических нарушений контрактных обязательств со стороны организации.

14 мая бывший игрок Winstrike Team по CS:GO Айдын "KrizzeN" Турлыбеков разместил у себя в Twitter обращение к организации. Он отметил, что зарплату за три месяца и часть денег за турниры ему обещали выплатить еще в октябре 2020 года, но не сделали этого. Он также предупредил комьюнити, что не следует работать с Winstrike Team.

На сообщение отреагировали бывшие участники Winstrike Алексей "Nongrata" Васильев (Dota 2) и Ауримас "Kvik" Квакшис (CS:GO). Они сообщили, что ждут свои выплаты около двух лет.

На днях история получила новое развитие. 16 августа вышло интервью на сайте клуба Virtus.pro, в нем тренер коллектива VP.Prodigy по CS:GO Владислав "Flash_1" Быков рассказал о своем опыте в Winstrike Team. Ему не выплатили заработную плату за три месяца игры во втором составе Winstrike по CS:GO.

Также во время стрима на Twitch украинский игрок в Dota 2 Илья "ALOHADANCE" Коробкин рассказал, что Winstrike Team не выплачивает ему последнюю зарплату уже 20 месяцев.

Он обратил внимание на то, что в последнее время клуб весьма активен в информационном поле: ребрендинг, новые составы, покупные фразы для бандлов и др. Но при этом организация не спешит выплачивать деньги игрокам. Илья предположил, что с Winstrike Team стоит судиться. Также он считает, что нужно больше обсуждать эту проблему, чтобы изменить ситуацию.

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