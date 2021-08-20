На неофициальных стримах турнира ESL One Fall 2021 по Dota 2 не будет дополнительной задержки

На неофициальных стримах турнира ESL One Fall 2021 по Dota 2 не будет дополнительной задержки

Организаторы ESL One Fall 2021 по Dota 2 позволили проводить неофициальные трансляции турнира без дополнительной задержки.

Стали известны требования к проведению неофициальных трансляций турнира ESL One Fall 2021 по Dota 2. Их список организаторы опубликовали у себя в соцсетях.

Make sure you're up to date on our #ESLOne Fall: Bootcamp Edition Community Streaming Guidelines! pic.twitter.com/rltq7eqdFl — ESL Dota2 (@ESLDota2) August 19, 2021

Независимым стримерам разрешили транслировать событие без дополнительной задержки, достаточно будет той, которая предусмотрена в DotaTV. Стримить можно лишь из DotaTV, а сам эфир обязан соответствовать требованиям корпорации Valve.

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Неофициальные стримы должны быть некоммерческими (без рекламы). Их название необходимо прописывать, начиная со следующей фразы: "ESL One Fall: Bootcamp Edition – команда А VS команда B".

Также комьюнити-стримеры обязаны добавить сообщение в чате или графическую вставку, которая будет каждый час напоминать зрителям, что если они хотят увидеть официальную трансляцию события, то могут посетить стрим /ESL_Dota2.

ESL One Fall 2021 состоится 21–29 августа. На нем разыграют $400 тыс.

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