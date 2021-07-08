На Netflix состоялся релиз анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness

Вышел мультсериал по вселенной Resident Evil с героями со второй части игровой серии.

8 июля состоялась премьера анимационного сериала "Обитель зла: бесконечная тьма" (Resident Evil: Infinite Darkness) в онлайн-кинотеатре Netflix. Он состоит из четырех эпизодов, и все они уже доступны на сервисе.

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Сюжет мультсериала разворачивается вокруг героев игры Resident Evil 2 Клэр Редфилд и Леона Кеннеди. Полицейский Леон получил задание найти причины утечки секретных данных из Белого дома. В то же время, Клэр к Белому дому приводит ее собственное расследование. Столкнувшись с нашествием зомби, герои вновь сражаются бок о бок.

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