На онлайн-выставке gamescom 2021 расскажут о будущих игровых релизах от компании Microsoft

На онлайн-выставке gamescom 2021 расскажут о будущих игровых релизах от компании Microsoft

Компания Microsoft примет участие в онлайн-выставке gamescom 2021.

Компания Microsoft анонсировала участие своего игрового подразделения в онлайн-выставке gamescom 2021. 25 августа в 2:00 по Киеву стартует трансляция, на которой раскроют подробности о проектах Xbox Game Studios, которые сейчас находятся в разработке.

Стримы будут доступны на площадках YouTube, Twitch, Facebook Gaming, Twitter и др.

Отдельно компания анонсировала распродажу игр на Xbox и ПК со скидками до 75%, которая будет доступна жителям стран Европы во время ивента.

Подробности обо всех мероприятиях, которые Microsoft запланировала на gamescom 2021, обещают сообщить ближе к началу шоу.

Выставка gamescom 2021 состоится в онлайне и будет бесплатной. 23 августа стартуют мероприятия для разработчиков, а 25–27 августа пройдут трансляции для широкой аудитории.

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