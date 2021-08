Age of Empires II: анонсирован второй по величине призовой фонд за историю дисциплины

На турнире Red Bull Wololo V по Age of Empires II разыграют $100 тыс.

Компания Red Bull анонсировала турнир по игре Age of Empires II: Definitive Edition – ремастеру оригинальной стратегии в реальном времени Age of Empires II: The Age of Kings. Призовой фонд Red Bull Wololo V составит $100 тыс.

За всю турнирную историю Age of Empires II, по дисциплине лишь единожды разыгрывали больший призовой фонд. Это произошло в 2015 году на War is Coming. Согласно данным Liquipedia, на состязании было разыграно $120 тыс. По данным Esports Earnings, фонд события составил $110 тыс.

На других турнирах по Age of Empires II призовой фонд не достигал отметки в $100 тыс., включая события от Red Bull. К примеру, на Red Bull Wololo IV разыграли $30 тыс., а на Red Bull Wololo – $22 188.

На Red Bull Wololo V выступит 12 игроков. 10 получат приглашения, а два заработали места по итогам квалификации. В отборочных участвовал и украинский киберспортсмен Виктор "classicpro" Витошко, но он завершил борьбу на 17–32 месте.

Основной турнир состоится 13–19 сентября.

