На The International 10 по рейтингу DPC прошли команды T1, PSG.LGD и Quincy Crew

Список участников The International 10 пополнился командами T1, PSG.LGD и Quincy Crew.

В первый день плей-офф WePlay AniMajor 2021 по Dota 2 три команды-участницы прошли на чемпионат The International 10 по рейтингу DPC. Первой слот заработала T1, одержав победу над Team Aster. После PSG.LGD обыграла Alliance, также добыв себе место на чемпионате. Quincy Crew гарантировала себе слот после победы над NoPing e-sports.

Также читайте Стали известны даты региональных квалификаций на The International 10 по Dota 2

По итогам региональных квалификаций второго сезона Dota Pro Circuit 2021 места ранее заработали коллективы Virtus.pro, Team Secret, Evil Geniuses и Invictus Gaming.

Согласно данным ресурса Liquipedia, восьмой слот на The International 10 получит Team Aster. Однако у него равное количество баллов с еще тремя составами, которые пока не квалифицировались на чемпионат.

По итогам DPC на The International 10 смогут квалифицироваться 12 команд. Еще шесть пройдут по итогам отборочных в своих регионах. На чемпионате разыграют больше $40 млн.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку