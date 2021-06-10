На турнире PUBG Continental Series 4: Europe разыграют больше $250 тысяч

На PUBG Continental Series 4: Europe выступят две команды с украинскими игроками – EXhalatioN и Virtus.pro.

12–27 июня состоится турнир PUBG Continental Series 4: Europe. На нем выступят 16 европейских команд. Семь из них получили приглашения от организатора, а еще девять прошли региональные квалификации.

На событии выступит два коллектива, которые наполовину состоят из украинских киберспортсменов. За приглашенный Virtus.pro сыграют Дмитрий "Perfect1ks" Дубенюк и Ярослав "spyrro" Кувичко. За EXhalatioN, который прошел отборочные, выступят Алексей "iZooom" Чекаленко и Илья "Dab00m" Якутин.

Также среди приглашенных числится состав украинского клуба Natus Vincere, в который входят игроки из России и Грузии.

Изначальный призовой фонд PUBG Continental Series 4: Europe составляет $250 тыс., однако его планируют пополнять за счет отчислений от продажи купонов Pick ’Em Challenge.

Участники турнира будут зарабатывать призовые каждую игровую неделю, суммы будут зависеть от мест, которые они займут. Победит команда, которая заработает больше призовых по ходу состязания. Также на событии разыграют очки для прохода на PUBG Global Championship 2021.

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