На турнире PUBG Mobile Pro League – Season 1 2021: EMEA Championship разыграют $150 000

Стартует турнир по PUBG Mobile с фондом в $150 тыс.

24–27 июня пройдет турнир PUBG Mobile Pro League – Season 1 2021: EMEA Championship. Общий призовой фонд состязания составит $150 тыс. За него поборются 16 команд из стран Европы, СНГ, Африки и Среднего Востока.

Распределение призовых:

1 место – $40 тыс.

2 место – $28 тыс.

3 место – $18 тыс.

4 место – $10 тыс.

5 место – $7 тыс.

6 место – $6 тыс.

7-8 места – $5,5 тыс.

9–12 места – $4 тыс.

13–16 места – $3 тыс.

На турнире выступят три команды с украинскими игроками. За Natus Vincere играет Дмитрий "OldBoy" Буй, за 1218 – Андрей "TULIKA" Тулика, а за Team Unique – игрок под ником KOMPOT.

Первый раунд PMPL Season 1 2021: EMEA Championship начнется 24 июня в 19:00 по Киеву.

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