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На WePlay Academy League для молодежных составов по CS:GO разыграют $100 000

На WePlay Academy League для молодежных составов по CS:GO разыграют $100 000

WePlay Holding

Медиахолдинг WePlay Esports анонсировал турнир для молодежных составов по CS:GO.

С 19 июля по 29 августа состоится турнир WePlay Academy League по CS:GO, в котором примут участие молодежные составы популярных киберспортивных клубов. На нем восемь команд разыграют призовой фонд размером в $100 тыс. Организатором события выступит медиахолдинг WePlay Esports.

Участники WePlay Academy League:

  • NAVI Junior;
  • VP.Prodigy;
  • Astralis Talent;
  • Young Ninjas;
  • BIG. Omen Academy;
  • FURIA Academy;
  • mouz NXT;
  • Fnatic Rising.

Согласно условиям организатора, минимум четыре игрока в каждом коллективе должны быть в возрасте 16–20 лет.

Групповой этап турнира продлится с 19 июля по 1 августа. При необходимости, переигровки проведут 3 августа. 7–8 августа пройдет этап Gauntlet. Плей-офф состоится 27–29 августа.

Плей-офф WePlay Academy League пройдет в LAN-формате на WePlay Esports Arena Kyiv, где ранее проводили WePlay AniMajor по Dota 2 и WePlay Ultimate Fighting League по файтингам.