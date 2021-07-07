На WePlay Academy League для молодежных составов по CS:GO разыграют $100 000

На WePlay Academy League для молодежных составов по CS:GO разыграют $100 000

Медиахолдинг WePlay Esports анонсировал турнир для молодежных составов по CS:GO.

С 19 июля по 29 августа состоится турнир WePlay Academy League по CS:GO, в котором примут участие молодежные составы популярных киберспортивных клубов. На нем восемь команд разыграют призовой фонд размером в $100 тыс. Организатором события выступит медиахолдинг WePlay Esports.

Участники WePlay Academy League:

NAVI Junior;

VP.Prodigy;

Astralis Talent;

Young Ninjas;

BIG. Omen Academy;

FURIA Academy;

mouz NXT;

Fnatic Rising.

Согласно условиям организатора, минимум четыре игрока в каждом коллективе должны быть в возрасте 16–20 лет.

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Групповой этап турнира продлится с 19 июля по 1 августа. При необходимости, переигровки проведут 3 августа. 7–8 августа пройдет этап Gauntlet. Плей-офф состоится 27–29 августа.

Плей-офф WePlay Academy League пройдет в LAN-формате на WePlay Esports Arena Kyiv, где ранее проводили WePlay AniMajor по Dota 2 и WePlay Ultimate Fighting League по файтингам.

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