На WePlay Academy League для молодежных составов по CS:GO разыграют $100 000

Медиахолдинг WePlay Esports анонсировал турнир для молодежных составов по CS:GO.
С 19 июля по 29 августа состоится турнир WePlay Academy League по CS:GO, в котором примут участие молодежные составы популярных киберспортивных клубов. На нем восемь команд разыграют призовой фонд размером в $100 тыс. Организатором события выступит медиахолдинг WePlay Esports.
Участники WePlay Academy League:
- NAVI Junior;
- VP.Prodigy;
- Astralis Talent;
- Young Ninjas;
- BIG. Omen Academy;
- FURIA Academy;
- mouz NXT;
- Fnatic Rising.
Согласно условиям организатора, минимум четыре игрока в каждом коллективе должны быть в возрасте 16–20 лет.
Групповой этап турнира продлится с 19 июля по 1 августа. При необходимости, переигровки проведут 3 августа. 7–8 августа пройдет этап Gauntlet. Плей-офф состоится 27–29 августа.
Плей-офф WePlay Academy League пройдет в LAN-формате на WePlay Esports Arena Kyiv, где ранее проводили WePlay AniMajor по Dota 2 и WePlay Ultimate Fighting League по файтингам.