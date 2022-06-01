Нашли отговорку: NAVI продолжит сотрудничество с игроками стран-агрессоров

Украинский киберспортивный коллектив Natus Vincere собирается и дальше подписывать игроков из России и Беларуси.

После того, как капитана-россиянина Кирилла "BoombI4" Михайлова выгнали из команды, в составе NAVI из CS:GO продолжают играть российские киберспортсмены Илья "Perfecto" Залуцкий и Денис "electronic" Шарипов. Кроме того, клуб будет подписывать контракты и с другими игроками стран-агрессоров.

Об этом заявил директор украинской киберспортивной организации Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров.

"Мы размышляли, как лучше это сделать, думали над вариантами. Например, чтобы всех игроков из России и Беларуси кикнуть, и все, забыть о них. Но здесь мы должны понимать, что… Очень много читаю комментариев: "Возьмите украинцев в состав из той или иной дисциплины". К сожалению, их просто нет столько. Как бы мы этого ни хотели, их сейчас нет. Мы сфокусированы на том, чтобы эта ситуация изменилась. Мы стараемся брать больше украинских игроков в наши составы. Хотя это не видно за пропорциями, но нужно понимать в целом пропорции между украинской аудиторией и русской, потому что пропорции в принципе 4:1 как аудитории, так и игроков.

Фокус, учитывая ситуацию, у нас всегда будет на игроках не из России и не из Беларуси – это точно. Но, к сожалению, пока мы не вырастили десятки хороших игроков в Украине, мы будем иногда брать российских игроков. Мы должны понимать, что иначе просто никак. Или нам нужно распустить все русскоязычные слоги и пойти в Европу. Других вариантов нет. Мы не сможем собрать склады ни PUBG Mobile, ни CS, ни Valorant прямо в Украине. Просто нет игроков", – сказал xaoc.

Напомним, что турнирный оператор WePlay Esports после шквала критики принял решение об исключении российской команды Outlaws из киберспортивной лиги WePlay Academy League.

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