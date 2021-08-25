Natus Vincere впервые набрала 1000 баллов в рейтинге CS:GO-команд от HLTV.org

Коллектив NAVI по CS:GO впервые достиг отметки в 1000 баллов в рейтинге HLTV.org.

В обновленном рейтинге мировых команд по дисциплине CS:GO от ресурса HLTV.org состав украинского клуба Natus Vincere впервые набрал максимальное количество баллов. Ранее отметки в 1000 очков достигали лишь шесть других коллективов.

В 2021 году такого же результата добился российский Gambit Esports. В предыдущие года он был зафиксирован за командами Fnatic, SK Gaming (состав Luminosity Gaming), Astralis, Team Liquid и BIG.

HLTV.org

В обновленном рейтинге HLTV.org также произошел ряд других изменений. В том числе, состав FaZe поднялся на четвертое место, Astralis опустился на шестое, а OG вошел в первую десятку.

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