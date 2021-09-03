Названы CS:GO-команды, которые дольше всего возглавляли рейтинг от HLTV.org в 2021 году

Названы CS:GO-команды, которые дольше всего возглавляли рейтинг от HLTV.org в 2021 году

В 2021 году Natus Vincere 12 недель удерживала первенство в рейтинге CS:GO-команд от HLTV.org.

Портал HLTV.org опубликовал статистику по CS:GO-командам, которые в 2021 году дольше других занимали первую строчку в его еженедельном мировом рейтинге. Их оказалось всего три и две из них – восточноевропейские.

twitter.com/HLTVorg

В 2021-м 14 недель первое место в рейтинге HLTV.org удерживал российский коллектив Gambit Esports. Пик его достижений пришелся период с апреля по июнь, зацепив июль.

Состав украинского клуба Natus Vincere занимал первую строчку 12 недель, но, поскольку год еще не завершился, у него есть все шансы обойти Gambit Esports. Одну неделю NAVI был на пике в феврале, три – в марте, еще одну – в апреле. Дольше всего у него получается оставаться на вершине с июля по сей день – семь недель подряд.

Единственным коллективом не из Восточной Европы, который был на первом месте в этом году, стал датский Astralis. Он удерживал первенство девять недель – весь январь, три недели в феврале и две недели в марте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку