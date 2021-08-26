Названы предполагаемые даты премьеры документального фильма об Александре "s1mple" Костылеве

СМИ сообщают, что документальный фильм о снайпере NAVI покажут в сентябре.
Ресурс Esports Insider сообщил, что документальный фильм об игроке CS:GO-состава украинского клуба Natus Vincere будет показан 8 сентября в рамках ивента NAVI Watch Party на Twitch.
Речь о картине S1MPLE FORMULA, посвященной пятилетнему юбилею s1mple в рядах NAVI, которую клуб анонсировал 4 августа на своем YouTube-канале. Изначально ее премьера должна была состояться в текущем месяце.
На российском портале Cybersport.ru анонс выхода фильма был дополнен информацией, что 6 сентября, до NAVI Watch Party, состоится его премьера на официальном YouTube-канале клуба.
На сайте Natus Vincere и в соцсетях организации новой информации о премьере фильма не появилось.