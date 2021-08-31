Не больше часа в пятницу, на выходных и по праздникам: в Китае несовершеннолетним вновь ограничили время на видеоигры

Не больше часа в пятницу, на выходных и по праздникам: в Китае несовершеннолетним вновь ограничили время на видеоигры

Несовершеннолетним в Китае разрешили играть лишь час в пятницу, на выходных и по праздникам.

Издание CNBC сообщает, что согласно пресс-релизу Национального управления по делам печати КНР, правительство Китая ужесточило ограничения для несовершеннолетних геймеров.

Детям и подросткам младше 18 лет разрешат играть с 20:00 до 21:00 в пятницу, на выходных и по официальным праздникам. Все остальное время им будет запрещено играть в видеоигры.

Правила введены для защиты физического и психического здоровья детей.

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Ранее в стране уже были подобные ограничения, но тогда детям разрешали играть по полтора часа в сутки, за исключением периода с 22:00 до 8:00. За соблюдением правил следят игровые издатели. При регистрации пользователи из Китая обязаны указывать свои реальные имя и возраст.

Старший аналитик компании Niko Partners Даниэль Ахмад заявил:

"Сегодня в Китае более 110 миллионов несовершеннолетних, которые играют в видеоигры, и мы ожидаем, что новые ограничения приведут к сокращению числа игроков".

Вместе с тем, он отметил, что аналитики не ожидают существенного влияния новых правил на чистую прибыль игровых компаний.

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