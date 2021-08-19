Объявлены даты последних RMR-турниров по CS:GO в сезоне и квалификаций к ним

Объявлены даты последних RMR-турниров по CS:GO в сезоне и квалификаций к ним

RMR-турнир IEM Fall 2021 по CS:GO для СНГ-региона состоится с 29 сентября по 3 октября.

Финальные RMR-турниры по CS:GO перед PGL Major Stockholm 2021 во всех шести регионах проведет турнирный оператор ESL. Даты IEM Fall 2021 для участников из стран СНГ, Европы, Северной Америки, Азии, Океании и Южной Америки уже объявлены, как и детали касательно квалификаций к ним.

Intel Extreme Masters Season XVI – Fall: CIS с фондом в $50 тыс. состоится с 29 сентября по 3 октября. На нем выступят 12 коллективов. Шесть команд с самыми высокими позициями в RMR-рейтинге по итогам прошлых событий (Natus Vincere, Team Spirit, Gambit Esports, K23, forZe и Virtus.pro) получили прямые инвайты. Еще шесть определятся по итогам закрытой квалификации.

Приглашения на закрытую квалификацию получили составы Akuma, Entropiq и Nemiga Gaming, которые в региональном RMR-рейтинге занимают 7–9 места. Один слот получит команда из ESL World Ranking, а еще четыре – победители двух открытых отборочных.

Закрытая квалификация пройдет 18-19 сентября. Открытые назначены на 9-10 сентября и 11-12 сентября.

RMR-турниры IEM Fall 2021 в других регионах:

Европа – с 29 сентября по 10 октября (24 команды, $105 тыс.);

Северная Америка – с 29 сентября по 10 октября (12 команд, $70 тыс.);

Южная Америка – с 29 сентября по 3 октября (4 команды, $10 тыс.);

Океания – с 29 сентября по 3 октября (4 команды, $10 тыс.);

Азия – с 5 по 10 октября (4 команды, $10 тыс.).

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