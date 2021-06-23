Объявлены финалисты последней сезонной квалификации ESportsBattle FL 2020-2021

Финалисты последней сезонной квалификации национальной киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021.
Определились финалисты летней квалификации первой национальной киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021 в дивизионах PRO и AMATEUR. Их жеребьевка состоится 8 июля, а финал последней сезонной квалификации назначен на 17-18 июня.
Финалисты PRO Division:
- Ярослав "Blackstar98" Гурмак (чемпион осенней квалификации);
- Алексей "ForlanFS" Мерсер (победитель весенней квалификации);
- Даниил "xSHILITO" Шелаев;
- Денис "Flewless_Phoenix" Евтушик;
- Анатолий "StrOngAgREsor" Бутенко;
- Александр "Esb_sane4ek8" Петухов;
- Любомир "kivich49" Береза;
- Анатолий "Anatolii_UA" Петровых.
Победитель зимней квалификации Евгений "Yozhyk" Мостовик не вышел в финал летней.
Как сообщают представители ESportsBattle, на участие в квалификации им поступило около 190 заявок со всей страны. Больше всего – из Киева. Средний возраст участников обеих дивизионов составляет 27 лет.
По итогам четырех сезонных квалификаций, лучшие киберфутболисты пройдут в гранд-финал. Победитель PRO Division, кроме денежной награды, получит место в украинской киберфутбольной сборной. Общий призовой фонд лиги составляет 300 тыс. грн.