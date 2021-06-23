Объявлены финалисты последней сезонной квалификации ESportsBattle FL 2020-2021

Финалисты последней сезонной квалификации национальной киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021.

Определились финалисты летней квалификации первой национальной киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021 в дивизионах PRO и AMATEUR. Их жеребьевка состоится 8 июля, а финал последней сезонной квалификации назначен на 17-18 июня.

Финалисты PRO Division:

Ярослав "Blackstar98" Гурмак (чемпион осенней квалификации);

Алексей "ForlanFS" Мерсер (победитель весенней квалификации);

Даниил "xSHILITO" Шелаев;

Денис "Flewless_Phoenix" Евтушик;

Анатолий "StrOngAgREsor" Бутенко;

Александр "Esb_sane4ek8" Петухов;

Любомир "kivich49" Береза;

Анатолий "Anatolii_UA" Петровых.

Победитель зимней квалификации Евгений "Yozhyk" Мостовик не вышел в финал летней.

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Как сообщают представители ESportsBattle, на участие в квалификации им поступило около 190 заявок со всей страны. Больше всего – из Киева. Средний возраст участников обеих дивизионов составляет 27 лет.

По итогам четырех сезонных квалификаций, лучшие киберфутболисты пройдут в гранд-финал. Победитель PRO Division, кроме денежной награды, получит место в украинской киберфутбольной сборной. Общий призовой фонд лиги составляет 300 тыс. грн.

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