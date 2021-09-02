Оператор ESL отменил два ноябрьских турнира по CS:GO и анонсировал новое событие

Оператор ESL отменил два ноябрьских турнира по CS:GO и анонсировал новое событие

Турниры DH Open Atlanta и DH Open Winter по CS:GO были отменены.

Турнирный оператор ESL Gaming сообщил об обновлении программы турниров Pro Tour по CS:GO. Состязания DreamHack Open Atlanta и DreamHack Open Winter, которые должны были состояться 12–14 и 26–28 ноября соответственно, он отменил. Однако на тот же месяц назначил другой чемпионат.

Отказ от ивентов компания объяснила перегруженностью турнирного календаря в этот период, из-за которой возникли трудности с подбором удобного времени для проведения квалификаций.

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Также стало известно, что DreamHack Open 47 для европейского региона перенесли с октября на 10–14 ноября. Его участники, как и участники DreamHack Open 46 для регионов Америки и Океании, который состоится 22–26 сентября, попадут также на новый чемпионат.

Название турнира, который назначили на 23–28 ноября, пока неизвестно, как и его призовой фонд. Однако организаторы также отметили, что коллективы, прошедшие отборочные на IEM Fall, выиграв DreamHack Open в июне, тоже получат на него инвайты.

В качестве финального события года ESL Gaming планирует провести IEM Winter 2021. Предварительно названы даты 2–12 декабря.

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