Оператор ESL отменил два ноябрьских турнира по CS:GO и анонсировал новое событие

Турниры DH Open Atlanta и DH Open Winter по CS:GO были отменены.
Турнирный оператор ESL Gaming сообщил об обновлении программы турниров Pro Tour по CS:GO. Состязания DreamHack Open Atlanta и DreamHack Open Winter, которые должны были состояться 12–14 и 26–28 ноября соответственно, он отменил. Однако на тот же месяц назначил другой чемпионат.
Отказ от ивентов компания объяснила перегруженностью турнирного календаря в этот период, из-за которой возникли трудности с подбором удобного времени для проведения квалификаций.
Также стало известно, что DreamHack Open 47 для европейского региона перенесли с октября на 10–14 ноября. Его участники, как и участники DreamHack Open 46 для регионов Америки и Океании, который состоится 22–26 сентября, попадут также на новый чемпионат.
Название турнира, который назначили на 23–28 ноября, пока неизвестно, как и его призовой фонд. Однако организаторы также отметили, что коллективы, прошедшие отборочные на IEM Fall, выиграв DreamHack Open в июне, тоже получат на него инвайты.
В качестве финального события года ESL Gaming планирует провести IEM Winter 2021. Предварительно названы даты 2–12 декабря.