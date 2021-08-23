Определился чемпион Six Mexico Major 2021 по Tom Clancy's Rainbow Six Siege

За победу на Six Mexico Major 2021 по Tom Clancy's Rainbow Six Siege коллектив Team oNe eSports заработал $200 тыс.

Бразильская команда Team oNe eSports победила на чемпионате Six Mexico Major 2021 по Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Она заработала $200 тыс., обыграв в гранд-финале российскую Team Empire со счетом 3:2. Игрокам из РФ досталось $80 тыс.

Бразильский коллектив Team Liquid и французский BDS Esport заняли 3-4 места, получив по $40 тыс. Европейский состав украинского клуба Natus Vincere ранее завершил состязание на 9–12 месте, заработав $10 тыс.

Six Mexico Major 2021 проходил 16–23 августа. Его общий призовой фонд составил $500 тыс.

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