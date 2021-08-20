Определился победитель украинской квалификации по Tekken 7 на IESF World Championship 2021

Определился победитель украинской квалификации по Tekken 7 на IESF World Championship 2021

Украинскую квалификацию по Tekken 7 на IESF World Championship 2021 прошел Олег "Oleginho" Ведмидь.

Федерация киберспорта Украины (UESF) объявила победителя национальной квалификации по дисциплине Tekken 7 на чемпионат IESF World Championship 2021. Им стал Олег "Oleginho" Ведмидь.

Если киберспортсмен не сможет посетить событие в Израиле по тем или иным причинам, его место займет запасной игрок Борис "borissonic" Червоненко.

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Ранее определился победитель квалификации по CS:GO. На состязании по дисциплине Украину представит коллектив Esports Club Kyiv.

Организаторами национальной квалификации на IeSF World Championship 2021 выступают UESF и медиахолдинг WePlay Esports. Отборочные по PES 2021 пройдут при поддержке Украинской ассоциации электронного футбола.

Также в рамках IeSF World Championship 2021 состоится турнир по Dota 2.

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